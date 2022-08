Alex Rodriguez reconoce sus errores: "No tengo excusas para mi comportamiento, es mi culpa" En plena entrevista y de forma muy directa, el exjugador de los Yankees hizo su confesión más sincera y poderosa de los últimos tiempos. Reconoció sus errores ante el mundo y cuenta una de las razones que pudo llevarle a cometerlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como nunca antes de manera pública, Alex Rodriguez sorprendió a todos los espectadores con un testimonio de lo más personal en el que admitió los errores más graves cometidos en su vida. En plena entrevista en el show Kay Rod Cast, el exjugador de Los Yankees reconoció de frente algunas de las meteduras de pata que marcaron su vida y trajo consecuencias no precisamente positivas. Lecciones que agradece y situaciones de las que no se arrepiente porque sin ellas no habría aprendido ni sido la persona que es hoy. Alex Rodriguez Alex Rodriguez | Credit: (Photo by Gotham/GC Images) "Algunos de mis errores son inexplicables. Hubo un punto ciego en mi vida", dijo mencionando lo que supuso no tener a su padre de joven al desaparecer cuando él apenas tenía 10 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún así, afirma que nada justifica las cosas que ha hecho, tanto laboralmente como en otros aspectos de su vida. "Soy responsable de mis errores, no hay excusas por mi comportamiento", expresó. Incluso se atrevió a decir que él llegó a ser "su mayor enemigo" en ciertos momentos, llegando a entender el enfado de algunos de sus compañeros con él en los momentos más polémicos de su carrera. Por ejemplo, su suspensión en 2014 por supuesto dopaje. Su actitud, para algunos vanidoso por aquel entonces, tampoco ayudó. En 2016 llegó su retiro. También reconoció que le habría encantado haber manejado mucho mejor a la prensa, ya que una buena relación con los medios habría evitado muchas situaciones desagradables posteriores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún así, asegura que "no hay arrepentimientos", sino aprendizajes. Unas palabras que fueron aplaudidas por compañeros del medio y personalidades como Lili Estefan y su compañero David Ortiz, entre otros. Concluyó asegurando que sus hijas son su mayor orgullo y la principal causa de su cambio y felicidad. También su trabajo y el amor a su profesión, el cual sigue tan fuerte y sólido como siempre, esta vez, con más madurez.

