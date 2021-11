Alex Rodriguez saca las lágrimas de sus seguidores con este mensaje: "Qué año más loco" Después de un 2021 muy agitado, el ex de Jennifer Lopez ha sacado su lado más tierno y ha compartido un escrito con el que ha conmovido a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 ha sido un año de retos y cambios para muchos, incluido Alex Rodriguez. Su ruptura con la que fuera su prometida, Jennifer Lopez, dejaba al mundo sin palabras. Parecían la pareja perfecta pero parece ser que no lo era tanto. Unos cuantos meses y experiencias después, el expelotero ha compartido una publicación en redes que ha tocado el corazón de todos por su alto nivel de amor y ternura. Cuando las cosas no van lo bien que se espera, Alex tiene claro qué tiene que hacer y hacia dónde ir. Un refugio que nunca le falla. "Qué año más loco ha sido este", escribía. Loco, pero gratificante. Especialmente al ver que una de las grandes mujeres de su vida, la que nunca se separará de él, es uno de sus grandes orgullos. Si hay alguien que le ha ayudado a sobrellevar un 2021 lleno de retos, esa ha sido su hija mayor, Tashi, quien acaba de cumplir 17 años. La adolescente, ya toda una mujercita, se ha convertido en un gran pilar para el deportista quien le dedicó la más bella de las felicitaciones. Y todo ello acompañado de un video más que entrañable. "No puedo creer que tengas 17 años. Dios, has crecido tan rápido. Vuelvo atrás cuando te sostuve en mis brazos por primera vez y parece que fue ayer. Siempre serás mi bebé, pero estoy orgulloso de la joven mujer en la que te has convertido y agradecido de la unión tan fuerte que tenemos", expresó emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella y su hija pequeña Ella son el único romance conocido desde su ruptura con JLo, con quien ambas tenían una relación muy especial. Con su amor todo ha sido más fácil de llevar para ARod. Bailes en Tik tok, selfies en el campo de juego y risas, muchas risas, han sido algunos de los muchos momentos cómplices que Alex ha compartido enamorado de sus eternas princesas. "Natasha, tengo tanta suerte de tenerte a ti y a Ella como hijas. Que este año sea el mejor. ¡Te amo!", concluyó el entregado papá. ¡Feliz cumpleaños Tashi, por muchos más repletos de salud y alegría!

