Alex Rodríguez dice que lo toman por el guardaespaldas de Jennifer López Alex Rodríguez reveló que cuando está junto a su novia Jennifer López lo confunden con su guardaespaldas, durante su entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon. By Lissy De La Rosa ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Alex Rodríguez reveló que cuando anda con su novia Jennifer López lo confunden con su “guardaespaldas”. El expelotero de los Yankees hizo la cándida declaración durante su participación en The Tonight Show with Jimmy Fallon. Entre otras cosas, Rodríguez explicó que su noviazgo con JLo era una experiencia que le enseñaba humildad. “Quiero compartir algo con todos. Esta es una de las experiencias que más me ha enseñado a tener humildad en mi vida. Cuando estaba en los Yankees, que ganamos el Campeonato Mundial, piensas que eres muy cool. Pero entonces, al salir con Jennifer me confunden con su guardia de seguridad (guardaespaldas) todo el tiempo”, dijo Rodríguez con una sonrisa. Las carcajadas de Fallon fueron superespontáneas. Rodríguez agregó con una sonrisa: “Se los juró, estuvimos en la Gala del Met y los paparazzi me gritaban —ni tan siquiera en inglés— ‘¡salte del medio, queremos tomarle una foto!’ “. Fallon, quien se declaró fanático de A-Rod, porque lo considera un excelente beisbolista y comentarista, inició el diálogo sobre el noviazgo, al mostrar fotos de López y Rodríguez durante sus vacaciones en París. Esto fue lo que llevó a Rodríguez a contar la anécdota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante una entrevista que realizara en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina, a López se le preguntó por su relación con el empresario y comentarista deportivo. “Estamos muy felices…Estamos pasándolo muy bien”, dijo la cantante, productora del show World of Dance de NBC. Por su parte, Rodríguez comenzó su nuevo rol como uno de los panelistas del programa que apoya a empresarios noveles, Shark Tank de ABC. Advertisement

Close Share options

Close View image Alex Rodríguez dice que lo toman por el guardaespaldas de Jennifer López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.