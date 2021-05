Alex Rodriguez reaparece más delgado y con un poderoso mensaje tras ruptura: "Cambió mi vida" El deportista compartió unas imágenes que demuestran la pérdida de peso y unas sinceras palabras que dan a conocer su actual estado de ánimo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando casi se cumple un mes de su ruptura con Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ha compartido una sincera publicación en redes donde demuestra a corazón abierto su actual estado físico y personal. Visiblemente más delgado, ARod se dejó ver acompañado de los otros grandes amores de su vida, sus hijas Natasha y Ella. Con motivo de la celebración del Hall of fame del Boys & Girls Club, la organización ha elegido al deportista como una de las personas para su famoso paseo de la fama. El privilegio de unos pocos que ha emocionado profundamente a Alex. En medio de esta etapa de transición personal, el exjugador de los Yankees celebró esta buena noticia con la mejor de sus sonrisas. "Esta noche fue diferente. Esta noche fue especial. Me siento increíblemente honrado y emocionado por ser incluido en el paseo de la fama del Boys & Girls Club", expresó el beisbolista, quien de pequeño pertenecía a él y asegura fue lo que "salvó su vida" y marcó un antes y un después. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cambió mi vida. Me dio una dirección y me enseñó lecciones de vida sobre la competición, el trabajo duro y la entrega", escribió. Un reconocimiento que ha devuelto la sonrisa y la felicidad tras un periodo tan complicado como supone la ruptura con su pareja por más de tres años. alex rodriguez ultima foto con jennifer lopez Credit: IG/AROD Aunque la pareja ha confirmado su separación, ambos se siguen en redes y mantienen el respeto y la admiración por encima de todo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Alex Rodriguez reaparece más delgado y con un poderoso mensaje tras ruptura: "Cambió mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.