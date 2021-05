Así reaccionó Álex Rodríguez a las fotos de Jennifer López con Ben Affleck Le preguntaron al expelotero dominicano cómo se sentía tras su ruptura con JLo y si tenía conocimiento de la escapada de JLo a Montana con el actor. ¡Mira lo que respondió! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la sorpresa que acusó la escapada a Montana de Ben Affleck y Jennifer López, Alex Rodríguez reaccionó a la presunta nueva relación de su ex en su primera aparición en público tras la ruptura con la Diva del Bronx. En el video de Page Six, se aprecia el momento en que un reportero le pregunta al empresario y expelotero dominicano a la salida de un restaurante en Miami cómo se encuentra tras la ruptura y si sabia que López estaban con Affleck en Montana. Rodríguez ignora la primera pregunta con un "que tengas un buen día" y cuando escucha la segunda, justo antes de subir a un vehículo, le responde: "¡Vamos Yankees!". Álex Rodríguez Jennifer López Ben Affleck Left: Credit: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Center: Credit: Photo by Amy Sussman/Getty Images Right: Credit: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La enigmática respuesta del ARod ha sido interpretada como una posible puya a Affleck, quien es un conocido simpatizante de los Red Sox de Boston, el gran rival del equipo neoyorquino en que jugó el dominicano. Rodríguez se ha mantenido activo en sus redes sociales, en las que comparte fotografías presumiendo de su pérdida de peso, sus elegantes looks y su intensa rutina de ejercicios. La posibilidad de que JLo inicie un segundo romance con el actor de Argo han dejado boquiabiertos a muchos, aparentemente entre ellos al mismo Rodríguez, quien estaría "en shock" tras ver las fotos de su ex en Montana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "ARod está en shock de que JLo ha pasado página", aseguró una fuente a EOnline.com. "Él de verdad pensó que lo iban a arreglar todo y que reconectarían. Ha estado llamando a JLo para encontrarse, pero ella ha sido muy cortante con él". Tras una larga relación, Rodríguez y López confirmaron su ruptura el pasado 15 de abril. People reveló este lunes que López y Affleck fueron fotografiados juntos dando un paseo por Los Ángeles y que además mas se dieron una escapada a Montana, donde pasaron "varios días" juntos. La expareja fue fotografiada a bordo de un auto a las afueras de Big Sky, un resort de lujo en el que Affleck tiene una casa. Affleck iba guiando el auto y JLo viajaba en el asiento de al lado.

