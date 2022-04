La reacción de Alex Rodríguez al compromiso de su ex Jennifer López con Ben Affleck Todos están hablando del compromiso de Jennifer López y Ben Affleck, ¡y Alex Rodríguez no se podía quedar atrás! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos están hablando del compromiso de Jennifer López y Ben Affleck, ¡y Alex Rodríguez no se podía quedar atrás! El que alguna vez fuera el prometido de la Diva del Bronx, ahora está al tanto de su nuevo compromiso con el actor de Hollywood y esto es lo que tiene para decir. Fue en la noche del domingo en el programa Sunday Night Baseball, de ESPN, donde el conductor Michael Kay ironizó sobre el compromiso entre JLo y el galán, y mientras hacía que hablaba del juego entre los Yankees y los Medias Rojas, en realidad estaba refiriéndose a los famosos. "Es un gran momento para el deporte. Tienes un nuevo campeón del Masters, los playoffs de la NBA están a punto de comenzar, el béisbol está en pleno apogeo, la gente se compromete. Quiero decir, es un momento feliz en el mundo", dijo el presentador. Por su parte, el exbeisbolista respondió luego de lanzar una sonrisa. "Es una locura. Felicidad y paz mundial es lo que estamos buscando", dijo JLo anunció el pasado viernes a través de su boletín On the JLo que estaba comprometida por sexta vez, luego de que los paparazzis la captaran saliendo de una tienda con el anillo de compromiso puesto en el dedo anular que trató de esconder de las cámaras. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images En 2019 Rodríguez y López se comprometieron, pero su boda nunca llegó a realizarse ya que pusieron fin a la relación el año pasado. "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para cada uno y para los hijos de ambos", afirmó entonces la expareja en un comunicado conjunto. Jennifer López Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después, JLo retomó la relación con Affleck, a la que habían puesto fin hace casi veinte años cuando también iban camino del altar. ¡Ahora esperamos la fecha de la boda!

