¡Así reaccionó Alex Rodríguez a la boda de Jennifer López y Ben Affleck! Así reaccionó en sus redes sociales Alex Rodríguez a la boda de Jennifer López y Ben Affleck. El exbeisbolista dominicano compartió esta imagen a pocas horas de las nupcias de su ex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Jennifer López disfruta su luna de miel con Ben Affleck, su ex Alex Rodríguez no parece estar sufriendo. A pocas horas de la romántica boda de JLO y su gran amor Ben Affleck en Las Vegas, el exbeisbolista de origen dominicano compartió una imagen en su cuenta de Instagram que dice más que mil palabras. "Adivinen donde", escribió A-Rod junto a una imagen paradisiaca de una hermosa carretera rocosa al lado del agua, donde navegaba un barco. Alejado de la prensa y las cámaras, la antigua estrella de los Yankees de Nueva York está disfrutando de unas merecidas vacaciones. "Suiza o Italia", comentó uno de sus seguidores. "el Lago de Como", adivinó otro. "La costa amalfitana", escribió un fanático. Sea cual sea su destino, A-Rod está viviendo la dolce vita. ¿Estará acompañado de Kathryne Padgett? En junio, ambos fueron captados caminando de la mano en Capri, Italia, reporta PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer A-Rod está disfrutando su nueva vida y guarda buenos recuerdos de JLO. "Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y les dije a algunos de mis colegas aquí el otro día: es el ser humano más talentoso con el que he estado", admitió Rodríguez en una entrevista de Martha Stewart para su podcast. Ben Affleck, Jennifer Lopez y Alex rodriguez Credit: Steve Granitz/FilmMagic "Es la trabajadora más ardua", sostuvo Rodríguez sobre su famosa ex. "Y creo que ella es la mejor intérprete, la mejor intérprete en vivo en el mundo actualmente".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así reaccionó Alex Rodríguez a la boda de Jennifer López y Ben Affleck!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.