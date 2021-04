Alex Rodríguez muestra el 'altar' que le construyó a Jennifer López Horas después de anunciar su ruptura oficial, el expelotero mostró el rincón especial que dedicó a la Diva del Bronx, con corazoncitos y todo ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo horas de haber anunciado su ruptura oficial de Jennifer López, Alex Rodríguez ha publicado un último video dedicado a su ex donde muestra el 'altar' que construyó en honor a la Diva del Bronx, con corazoncitos y todo. En el video que el expelotero de 45 años publicó por medio de Instagram Stories se observa un rinconcito de su residencia dedicado a la Diva del Bronx. Primero aparece una foto elegantemente enmarcada donde ambos aparecen fundidos en un abrazo. Luego viene una foto blanco y negro de su familia; una divertida foto de sus dos hijas, Ella y Natasha Richardson, muertas de risa al lado de los hijos de JLo, Max y Emme. Al final el clip cierra enfocándose en una foto de un corazón flechado que lleva su nombre y el de su JLo escritos dentro de un corazón grabado en la arena. En el video se escucha de fondo el tema "Fix You" que Chris Martin, del grupo británico Cold Play, escribió para su ex, Gwyneth Paltrow. También aparece un corazoncito azul que late y dice @Jlo. Lógicamente las redes se han lanzado a interpretar lo que el exjugador de los Yankees ha querido decir. Pero lo que queda claro es la melancolía que se percibe por medio de su post. López y Rodríguez anunciaron este jueves la ruptura definitiva de su compromiso matrimonial emitiendo un comunicado conjunto. Según fuentes la pareja estaba intentando arreglar la relación, pero al parecer los intentos no funcionaron. el altar de Alex Rodriguez para Jennifer Lopez Credit: IG/AROD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos que así continúe siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios conjuntos y proyectos", expresaron por medio del documento obtenido por PEOPLE. "Deseamos lo mejor para cada uno de nosotros y de nuestros hijos", prosiguió el mensaje indicando lo profundo que la relación ha tocado a los hijos de ambos. "Por respeto a ellos, el único comentario que haremos es: Gracias a todos por haber enviado palabras amables y de aliento".

