Alex Rodríguez causa polémica con su última foto en redes: ¿un mensaje para JLo? La llamativa imagen en su cuenta de Instagram podría ser, según algunos ususarios, una manera de expresarle a su ex, Jennifer Lopez, cuánto la extraña. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parecía una pareja indestructible. Su compromiso y planes de boda hacían presagiar que Jennifer Lopez había encontrado la horma de su zapato en Alex Rodriguez, sentimentalmente hablando. Pero el aparente cuento de hadas no tuvo final feliz. Ahora se especula sobre el posible reencuentro de la artista con Ben Affleck y la tristeza por la ruptura del exjugador de los Yankees. Una nueva imagen en redes del deportista ha generado todo tipo de opiniones por un detalle muy peculiar. Alex compartía una cena muy especial con las dos mujeres de su vida, sus hijas, Natasha y Ella. Estas tres sillas vacías al lado de las suyas, con sus platos, vasos y cubertería son, para algunos, una indirecta bien directa a JLo. ¿Será una forma de decirle que los extraña? Todo son más suposiciones e imaginaciones que otra cosa, pero la imagen, igualmente, llama la atención. A diferencia de aquellos días en familia con los 6 disfrutando de la mesa, esta instantánea, a pesar de las sonrisas, denota nostalgia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De cena con mis chicas", escribió junto a la espontánea publicación en Instagram. Sus dos princesas están siendo un apoyo fundamental en estos momentos no del todo fáciles. "Se ven tristes", "En un segundo se fue todo", "¡Sobran 3 lugares! JLo y los niños hacían una linda familia", escribieron algunos seguidores con pena. Jennifer Lopez and Alex Rodriguez Jennifer Lopez and Alex Rodriguez with their kids | Credit: Alex Rodriguez/Instagram La pareja había conseguido que sus hijos encajaran y los suyo fuera un equipo feliz. Unos recuerdos que permanecerán por siempre en su corazón.

