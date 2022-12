La postal navideña de Alex Rodriguez con su novia y sus hijas causa fuerte polémica El empresario y deportista compartió una entrañable imagen junto a sus amores y la fotografía generó todo tipo de comentarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es tiempo de paz y alegría, pero no para todo el mundo. La última imagen de Alex Rodriguez en las redes ha provocado de todo menos tranquilidad. Con motivo de estas fiestas, el deportista posaba frente a un frondoso árbol de Navidad junto a sus tres amores, sus hijas, Ella y Natasha, y su nueva pareja, Jac Cordeiro. La imagen de la felicidad fue duramente criticada por sus seguidores quienes no dudaron en señalar a su actual pareja y dedicarle todo tipo de adjetivos no precisamente positivos. Él tampoco salió bien parado. Alex Rodriguez Alex Rodriguez posa con su novia y sus hijas frente a árbol de Navidad | Credit: (Photo by Issac Baldizon/NBAE via Getty Images) "De nuestros corazones a los suyos", lee el mensaje de Alex. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta fotografía tan familiar, el ex de Jennifer Lopez ha dado un paso más en su relación y, de esta manera, la hace oficial ante el mundo. Si bien era conocido que ambos estaban juntos, nunca antes lo había confirmado de forma tan contundente. El feliz papá y la instructora de fitness fueron vistos por primera vez en octubre, tal y como reportó Page Six. Un romance que no llega mucho después de su ruptura definitiva con Katrhyne Padgett, con quien terminó en septiembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen de familia feliz ha tenido una acogida agridulce. Mientras algunos seguidores celebran su nuevo amor, otros han dedicado todo tipo de palabras y descalificativos hacia su pareja. Hay quienes no ven con buenos ojos que pose con su novia y sus hijas tan pronto. "Alexa, pon Titi me preguntó", "Me dan pena las niñas", "JLo es una mujer de una vez en la vida", "Ay Alex, qué gustos los tuyos", "Pobres hijas", "¿En serio?", "Se le fue el gusto al piso", escribió tan solo una parte. Jac, además de entrenadora y experta en fitness, es toda una emprendedora y dueña del programa Jacfit, encargado de transformar en 6 semanas a aquellos que estén decididos a hacerlo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La postal navideña de Alex Rodriguez con su novia y sus hijas causa fuerte polémica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.