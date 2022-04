Alex Rodríguez pasea a supuesta novia en el Porsche que le regaló a Jennifer López Alex Rodríguez parece estar rehaciendo su vida con una chica, a quien ha paseado en el Porsche rojo que una vez le regaló a la Diva del Bronx. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez más las vidas de Alex Rodríguez y Jennifer López se han distanciado. Ahora que la artista se ha vuelto a comprometer con Ben Affleck, el exbeisbolista también parece estar rehaciendo su vida con una chica, a quien ha paseado nada más y nada menos que en el Porsche rojo que una vez le regaló a la Diva del Bronx por su cumpleaños número 50. Después de su separación, Rodríguez recibió críticas tras posar al lado del auto de lujo, un Porsche 911 GTS valorado en más de $140,000 que JLo le devolvió luego de poner fin a la relación. "Parece que jlo te dejó no solo a ti, sino también al auto rojo😂😂", le dijeron. Ahora ha sido captado paseando a una chica, de quien todos piensan que es su nueva novia, en el mismo asiento que una vez se sentara López. Ambos fueron vistos llegando en el auto a un gimnasio. Como puede verse en las imágenes tomadas por los paparazzi, el exdeportista iba al volante hablando por teléfono mientras la chica iba a su lado. De acuerdo con varios medios de prensa, la rubia a quien se le ha visto acompañando a Rodríguez es la fisioculturista Kathryne Padgett, de 25 años, directora de nutrición en Doyle Sports Performance, además de influencer. Pero aunque no hay confirmación de que estén saliendo, esta no es la primera vez que se les ve juntos, pues el 12 de abril asistieron al partido de básquetbol entre los Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Clippers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el anuncio de compromiso de López y Affleck, Michael Kay, presentador del show de béisbol Sunday Night Baseball en el que participa Rodríguez, no pudo resistir la tentación de mencionar el tema. Alex Rodriguez Jennifer Lopez Credit: (Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) "Es un gran momento para el deporte. Tienes un nuevo campeón del Masters, los playoffs de la NBA están a punto de comenzar, el béisbol está en pleno apogeo, la gente se compromete. Quiero decir, es un momento feliz en el mundo", dijo el presentador. El exbeisbolista respondió luego de lanzar una sonrisa: "Es una locura. Felicidad y paz mundial es lo que estamos buscando", dijo.

