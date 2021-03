¡De rodillas y entregado! ¡ARod captado por los paparazzi besando a una mujer! Todo quedó en video, grabado por las cámaras espías... Aquí puedes verlo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque las celebridades quieran disfrutar de momentos íntimos alejados de las cámaras, desafortunadamente para ellos muchas veces terminan siendo expuestos por las lentes de los paparazzi en situaciones que quizá no hubieran querido compartir. Los últimos sorprendidos por las cámaras de El gordo y la flaca han sido la pareja de moda, Jennifer López y Alex Rodríguez, que tienen a sus fans con el ay en la boca, a la expectativa de ver si continúan o no adelante con su relación, después del bache que parecen estar viviendo durante los últimos meses. Gracias al video compartido en exclusiva por el programa de Raúl Molina y Lili Estefan, que podrán encontrar al final de artículo, ya hay constancia del beso de la reconciliación, después de que ARod regresara a República Dominicana para estar cerca de la diva del Bronx. Jennifer Lopez Alex Rodriguez beso Image zoom Credit: IG ARod SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya avisaba el famoso deportista el lunes desde el idílico lugar donde se reunió con la exitosa Jlo, que volvían a darse una oportunidad: ""Feliz lunes. Nueva semana, un nuevo día. ¡Hacia delante y hacia arriba!", escribió desde sus historias. También lo afirmó frente a los periodistas que le asaltaban con preguntas acerca de su posible ruptura: "No estoy soltero", afirmó. Arod Dominicana Image zoom Credit: IG Alex Rodríguez Una fuente reveló a la anglosajona People que "Jennifer estaba muy emocionada de verle cara a cara. Realmente quieren que lo suyo funcione, fue un encuentro feliz". Ahora, después de ver el video en el que Jlo recibe felizmente la visita de su amor y donde el pelotero le besa, de rodillas frente a ella, no nos queda la menor duda de que continúan luchando por su relación. Sin duda, ¡excelentes noticias para los fans de la pareja!

Share options

Close Login

View image ¡De rodillas y entregado! ¡ARod captado por los paparazzi besando a una mujer!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.