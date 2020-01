Alex Rodríguez y su conmovedor mensaje de apoyo para Jennifer López tras no ganar el Golden Globe Alex Rodríguez envía mensaje de apoyo para Jennifer López tras no ganar el Golden Globe: "Tú eres una campeona". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No importa sin Jennifer López ganó o no en los Golden Globes: en los ojos de su prometido, Alex Rodríguez, ella será por siempre “una campeona”. Así lo aseguró el exjugador de los Yankees al apoderarse de sus redes este lunes para enviar un dulce mensaje de apoyo a su amada tras salir con las manos vacías de la 77ma entrega de los premios que la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Hollywood llevó a cabo este domingo por la noche. “Jen, no se necesita un trofeo, medalla o placa para identificar a una verdadera campeona”, expresó AROD para expresar su apoyo a su futura esposa. “Para millones de mujeres que te han visto y a quienes has inspirado y empoderado a hacer cosas increíbles en sus vidas tú eres una verdadera campeona (….) Para todos aquellos a quienes enriqueces en su vida diariamente, tú eres una campeona. Y nunca vayas a olvidar eso”, puntualizó el empresario de 44 años con tres corazoncitos rojos. La Diva del Bronx estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel como la stripper Ramona en la aclamada cinta Hustlers, sin embargo fue la espigada Laura Dern quien se llevó el trofeo a casa por su papel como terapista de parejas en Marriage Story, del director Naoh Baumbach. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque a J-Lo le llovieron memes por su controvertido vestido dorado de Valentino, su paso por la alfombra roja con su amado AROD no hizo más que arrancar suspiros. Gracias a cintas multiestelares como Once Upon a Time in Hollywood o The Irishman la ceremonia de este domingo fue una reunión de la absoluta crema y nata de Hollywood incluyendo a Beyoncé y su marido Jay-Z, Jennifer Aniston y su ex, Brad Pitt, Al Pacino, Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio y una delumbrante Salma Hayek que impactó con su escote de infarto. Advertisement

