Alex Rodríguez envía fuerte indirecta a una de sus exes ¿A quién se refirió? Alex Rodríguez bromeó sobre su soltería en un segmento de un programa deportivo en el que se hablaba de sus relaciones pasadas, específicamente la que tuvo con Cameron Díaz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez bromeó sobre su soltería en un segmento de un programa deportivo en el que se hablaba de sus relaciones pasadas, específicamente, la suya con Cameron Díaz. El expelotero de 46 años hizo el espontáneo comentario en medio de su cobertura de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston, para FOX Sports. Rodríguez hablaba con el presentador Kevin Burkhardt sobre los jugadores de los Rays mientras comían palomitas de maíz durante su juego. En un momento Burkhardt dijo: "No es la primera vez que alguien come palomitas de maíz en medio del juego". Eso, antes de pasar a un clip en el que se ve a ARod con su ex, Cameron Díaz, quien le daba palomitas de maíz en la boca mientras la pareja veía el Super Bowl de 2010. El tres veces Jugador Más Valioso del béisbol respondió en broma: "KB, quizás por eso estoy soltero". Actress Cameron Diaz (L) and MLB player Alex Rodriguez Actress Cameron Diaz (L) and MLB player Alex Rodriguez | Credit: Photo by Tiffany Rose/Getty Images for Capital A Rodríguez, exjugador de los Yankees de Nueva York, los Rangers de Texas y los Marineros de Seattle, tuvo un tórrido romance con Jennifer López, de 52 años, que terminó en la ruptura de su compromiso, en abril pasado. ARod, que es padre de Natasha, de 16 años, y Ella, de 13, con su exesposa Cynthia Scurtis, se mantuvo optimista mientras hablaba en Entertainment Tonight sobre su relación con JLo. "Tuve cinco años de una vida y una asociación increíble, y también con mis hijas, aprendimos mucho", dijo Rodríguez. "Ahora tenemos la oportunidad de tomar eso y seguir adelante". "Estamos muy agradecidos por los últimos cinco años, ¿cómo podemos mejorar los próximos cinco años gracias a las lecciones aprendidas?" Rodríguez dijo que estaba "en un buen lugar" con todo en su vida luego de la ruptura. "Estoy muy agradecido por donde Dios y la luz realmente me han puesto, y estoy muy ansioso", dijo. "Sobre todo para ver cómo siguen desarrollándose mis hijas". La expareja emitió una declaración conjunta en el momento de su separación. "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo", dijeron en conjunto Jannifer López y Alex Rodríguez. "Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor el uno para el otro y para nuestros respectivos hijos". "Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y de apoyo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López, quien es madre de los gemelos Emme y Max, de 13 años, con su ex Marc Anthony, ha reavivado su relación con su actual novio, Ben Affleck.

