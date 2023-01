Alex Rodríguez de luto tras dura pérdida: "Te quiero, te extraño y te honro" Con profundo dolor, el deportista y empresario compartió la triste noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unas fiestas inolvidables junto a sus hijas y su nueva pareja, Jac Cordeiro, Alex Rodriguez ha comenzado el año con una triste noticia. El empresario y deportista lo anunciaba así en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que se despedía de alguien muy importante para él. "Te quiero. Te echo de menos. Te honro y te agradezco. Descansa en Paz", expresó con profundo sentimiento en su último adiós. Alex Rodriguez Alex Rodriguez de luto | Credit: (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images) Rodriguez se refirió así sobre Paul DiMare, su "amigo, mentor y héroe. Era un gigante en todos los aspectos de la vida. Un hombre de negocios brillante, influyente, un titán de la industria de la agricultura... Él prefería que lo llamasen granjero", sigue su nostálgico escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cariñosamente conocido como Mr. Tomato por su larga trayectoria en la producción de este vegetal, DiMare fallecía a los 81 años, un día antes de poner fin al 2022. Su funeral fue este 6 de enero. "Humilde y amable, pero también duro, Paul comenzó en el negocio de la venta de vegetales en la carretilla de su familia. Siempre tuvo un corazón pionero", expresó Alex sobre su amigo. El exjugador recordó con emoción su última charla hace unas semanas en la que hablaron de todo. "De su fe, de historia, de deportes, de la Universidad de Miami, de política y, por supuesto, de los Red Sox, su equipo favorito. Esa era la única cosa en la que no estábamos de acuerdo", concluyó con cariño.

