"No estoy soltero", ARod lucha por el amor de Jlo Nuevo viaje de Alex Rodríguez a la República dominicana para estar junto a Jennifer López. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El lunes es el día de la semana relacionado con los comienzos, y así lo ha sentido hoy el prometido de Jennifer López, quien no está dispuesto a tirar la toalla y romper la relación con una de las mujeres más exitosas del planeta. "Feliz lunes. Nueva semana, un nuevo día. ¡Hacia delante y hacia arriba!", escribió Alex Rodríguez desde sus historias de Instagram, mostrando un bello paisaje de la República Dominicana, lugar al que voló ayer domingo y donde Jenny from the block se encuentra trabajando. Una fuente reveló a la revista People que "Jennifer estaba muy emocionada de verle cara a cara. Realmente quieren que lo suyo funcione, fue un encuentro feliz". Image zoom Credit: IG Alex Rodríguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien el rumor de que se habían separado se robó muchos titulares de los últimos días y ha sido el más fuerte hasta ahora, la pareja afirmó que sigue unida y el fin de semana el famoso pelotero contestó a los fotógrafos que lo asaltaron "No estoy soltero". Image zoom Credit: IG/JLO Después de que ellos emitieran un comunicado confirmando que estaban pasando una época difícil pero que lo estaban luchando, otra fuente confirmó a People que: "Nunca rompieron oficialmente. Pasan momentos difíciles pero no han llegado a romper" y aseguró que los rumores de infidelidad con Madison LeCroy no habían tenido absolutamente nada que ver con la crisis que comenzó durante la pandemia. Image zoom Credit: Jamie McCarthy/FilmMagic; Bravo/Photo Bank/Getty Images "Ella está trabajando en República Dominicana y él en Miami, así que es difícil que se vean con la cuarentena y la COVID, pero están intentándolo", reafirmó. Image zoom Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Por su parte, Jlo compartió un provocar video en sus redes en donde incluyó una foto con varios titulares acerca de la ruputura de su relación con ARod al ritmo de Pretty bitch freestyle de Saweetie.

