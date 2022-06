Alex Rodríguez ¡lleva a su novia a pasear al mismo lugar donde vivió su romance con JLO! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alex Rodriguez con Kathryne Padgett en Capri Credit: Backgrid UK/The Grosby Group El ex de Jennifer López apareció con un grupo de amigos y Kathryne Padgett, la rubia que supuestamente le ha robado el corazón, en un lugar que fue escenario de su amor con la Diva del Bronx. Además: Irina Baeva aparece vestida de blanco al lado de Gabriel Soto y Kim Kardashian con un escote que parece explotar, ¡míralos! Empezar galería Donde hubo fuego... Alex Rodriguez con Kathryne Padgett en Capri Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Alex Rodríguez regresó al lugar donde vivió románticos momentos con suexprometida Jennifer López: la romántica Capri, en Italia, donde lo vimos acompañado de amigos y su nuevo amor: Kathryne Padgett. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Felices y contentos? <p>El expelotero de los Yankees también estuvo acompañado de amigos y fue captado tocando un pandero rodeado de amigos, según detalla TMZ.com</p> El expelotero de los Yankees también estuvo acompañado de amigos y fue captado tocando un pandero rodeado de amigos, según detalla TMZ.com 2 de 9 Ver Todo La bella Kim Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Kim Kardashian apareció vestida en este outfit de cuero en Los Ángeles, luego de contar en una entrevista que se ha marchado "en paz" tras su divorcio de Kanye West. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Novia de blanco! Gabriel Soto e Irina Baeva Credit: Mezcalent Como si de una bella novia se tratara, Irina Baeva apareció vestida de blanco de pies a cabeza y de la mano de su prometido, Gabriel Soto, para presentar un proyecto en Ciudad de México. 4 de 9 Ver Todo Los más elegantes Kate Middleton Príncipe William Royal Ascot 2022 Credit: Getty Images Y las famosas carreras de Ascot, en Inglaterra, han dado comienzo y ya desde su primer día Kate Middleton y el príncipe William, Duques de Cambridge, han deslumbrado con su pinta, ¡wow! 5 de 9 Ver Todo Momento histórico Juan Toscano-Anderson Warriors Credit: Getty Images Este jueves Juan Toscano-Anderson (centro), de los Golden Gate Warriors de San Francisco, se convirtió en el primer jugador de origen mexicano en conseguir el trofeo Larry O'Brien como campeón de la NBA al vencer 103-90 a los Celtics de Boston. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Incógnito Tom Hanks Credit: Backgrid/The Grosby Group Y por las calles de Manhattan captamos a un irreconocible Tom Hanks caminando a solas, luego de su sonado encontronazo con unos fans que empujaron a su esposa, Rita Wilson. 7 de 9 Ver Todo Sirenita Camila Cabello Credit: Backgrid/The Grosby Group Todavía no es verano pero Camila Cabello ya está gozando de los lindo un merecido descanso por las playas de Miami, ¡qué rico! 8 de 9 Ver Todo Fumando espero Ben Affleck Credit: x17/The Grosby Group De vuelta a Los Ángeles captamos a Ben Affleck en un break para fumarse un cigarrillo en el set de la nueva cinta que filma al lado de su amigocho Matt Damon. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

