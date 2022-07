Alex Rodríguez no olvida a JLo: "El ser humano más talentoso con el que he estado" Si bien Alex Rodríguez vive un nuevo romance, al parecer no se olvida de la Diva del Bronx. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodriguez Jennifer Lopez Credit: (Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) Si bien ya ha pasado un año del fin de su relación, es indudable que Alex Rodríguez no olvida a Jennifer López. A pesar de que el exbeisbolista vive un nuevo romance, su relación con la Diva del Bronx parece que es algo difícil de superar. "Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y les dije a algunos de mis colegas aquí el otro día: es el ser humano más talentoso con el que he estado", admitió Rodríguez en una entrevista de Martha Stewart para su podcast. "Es la trabajadora más ardua", sostuvo. "Y creo que ella es la mejor intérprete, la mejor intérprete en vivo en el mundo actualmente". Jennifer López Alex Rodríguez Credit: IG Jennifer López Rodríguez confesó que, a pesar de que fue duro el momento de la separación, "no se arrepiente". "Mira, nos lo pasamos muy bien", dijo. "Más importante aún: siempre ponemos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacemos". "La vida es buena", indicó. "Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y agradezco al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años. Ese es mi enfoque número uno en la vida", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez and Alex Rodriguez Jennifer Lopez and Alex Rodriguez with their kids | Credit: Alex Rodriguez/Instagram En estos momentos Rodríguez mantiene una relación con la fisiculturista Kathryne Padgett, de 25 años, directora de nutrición en Doyle Sports Performance, además de influencer. Por su parte, López se ha comprometido con Ben Affleck tras retomar una relación puesta en pausa hace casi veinte años y que los tiene sumamente felices.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alex Rodríguez no olvida a JLo: "El ser humano más talentoso con el que he estado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.