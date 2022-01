Alex Rodriguez y Jennifer Lopez borran todo rastro de su romance con estos mensajes La expareja cerró de un portazo la relación que ambos tuvieron por más de tres años con una publicación que pone punto y final a lo vivido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su historia de amor es cosa del pasado. Tanto Alex Rodriguez como Jennifer Lopez han rehecho sus vidas y vuelto a sonreír tras la ruptura de su compromiso el pasado mes de abril. Mientras ella retiraba las imágenes de ambos de sus redes, el deportista las mantenía por el cariño y respeto a todo lo vivido juntos por tres años. Sin embargo, la felicitación del nuevo año por parte de ambos ha vuelto a dejar evidencia de que ninguno de los dos quiere volver a involucrar al otro en su vida, al menos en esta plataforma en la que les siguen millones de personas. La expareja publicó cada uno por su lado un video recopilatorio de lo vivido en 2021 y lo que ambos mostraron no dejó de sorprender. Jennifer Lopez Alex Rodriguez Jennifer Lopez y Alex Rodriguez | Credit: BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Alex Rodriguez and Jennifer Lopez attend the 77th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 05, 2020 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage) En ellos, JLo y ARod hacen un repaso bastante completo de lo que ha sido su año, pero en ninguno hay espacio para ellos. Ni el exjugador muestra imágenes de la artista, ni ella de él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni rastro del uno ni el otro en el resumen de su 2021. Algo que teniendo en cuenta el fin de un romance, se puede llegar a entender. Lo que no ocultaron fueron los lugares en los que ambos compartieron fueron felices juntos. Quien sí ocupó un espacio importante en este recopilatorio de Jennifer fue su actual pareja, Ben Affleck, durante su romántico viaje a Venecia. Por su parte, Alex mostró los amores más grandes de su vida, sus hijas, su familia, incluida su exmujer Cynthia Scurtis, y también su profesión. Con estas imágenes se cierra un episodio que no pudo tener un final feliz pero que todos, ellos y el público, vivieron con gran intensidad.

