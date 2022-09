Natasha, hija de Alex Rodríguez, cantó el himno nacional en juego de los Marlins ¡Mira el video! ¿Natasha, la hija mayor de Alex Rodríguez quiere ser cantante? La joven de 17 años cantó el himno nacional durante un juego de los Marlins en Miami, y su orgulloso papá compartió el emotivo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodriguez Credit: (Drew Hallowell/Getty Images)

Alex Rodríguez celebra un logro de su hija Natasha. El jueves en la noche, Natasha, de 17 años, cantó el himno nacional en un juego de los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia en LoanDepot Park en Miami, reporta PEOPLE. ¿Quiere ser cantante como Jennifer López? Lo cierto es que la joven es muy afinada. El exjugador de los Yankees de Nueva York, de 47 años, compartió un video del emotivo momento en Instagram. Su hija mayor, luciendo una camiseta de los Marlins con el apellido Rodríguez, cantó ante el público en el campo de beisbol. A-Rod es el orgulloso papá de Natasha, de 17 años, y Ella, de 14, fruto de su relación con su exesposa Cynthia Scurtis. Tras el fin de su compromiso con Jennifer López, el exbeisbolista de origen dominicano se ha refugiado en el amor de sus hijas. Durante sus vacaciones en Capri este verano, sus hijas lo acompañaron en Italia. A-Rod compartió una foto con sus princesas en un yate en una paradisíaca playa italiana. Alex Rodriguez Credit: (Michael Loccisano/Getty Images) Una fuente reveló a PEOPLE que Rodríguez — que se separó de JLO en abril del 2021— está "pasando mucho tiempo con sus hijas y disfrutando cada minuto". Según está fuente cercana a A-Rod, es "un gran padre y la familia significa mucho para él".

