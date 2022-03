Alex Rodriguez hace público el problema de salud que padece: "Necesito ayuda" El deportista y empresario compartió con sus seguidores a través de un video la condición que padece y que afecta a su día a día. Además, solicitó ayuda a quienes pasan por lo mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por lo general, sus posts son siempre una explosión de alegría y momentos felices. Pero si hay que ponerse serio, Alex Rodriguez también sabe hacerlo. En su más reciente publicación en Instagram, el exjugador de baseball dio a conocer un evento muy personal con sus seguidores relacionado con su salud. Una condición que padece desde hace tiempo y que afecta a sus labores diarias. El feliz papá de dos compartió a través de un video qué sufre exactamente y cómo se siente al respecto. Y no solo eso, también solicitó la ayuda a quienes le vieran para que le aconsejaran qué hacer para sentirse mejor. Alex Rodriguez Credit: Getty Images "No puedo leer", dice de primeras el escrito sobre la grabación antes de empezar. "Hola, ¿cómo están? Estoy llegando a casa por trabajo... Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena vista en 2010, 2015... Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi Iphone", empieza su mensaje el ex de Jennifer Lopez. Preocupado con moderación quiso hacer dos preguntas a sus fans y seguidores de Instagram. "Número uno, ¿les ha pasado esto? Y número dos, ¿me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien?", concluyó con una sonrisa y un "gracias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no se trata de nada especialmente grave, su video sí muestra cierta preocupación al ser algo que, de alguna manera, le afecta en su desempeño diario. Las contestaciones por parte de los usuarios no tardaron en llegar con todo tipo de consejos. "Zanahorias por pila", "Tienes que ir al doctor", "Las gafas de leer ayudan","¿Lasik?", "Alegia, ¿quizás?", compartieron algunos. Hay quienes de forma muy divertida simplemente le dijeron que ese es el síntoma de cumplir años y tener la vista cansada, "la edad". Una buena y larga lista de sugerencias que seguramente ayuden o den una mejor idea de qué hacer a su destinatario.

