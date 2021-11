¿Alex Rodríguez tiene un nuevo romance? ¿Quién es la mujer que ha cautivado su atención? Según reporta Page Six, Alex Rodríguez está interesado en la modelo Kelly Bensimon, estrella del reality show Real Housewives of New York, y la ha invitado a salir con él más de una vez. ¡Conócela más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Alex Rodríguez está listo para abrirse nuevamente al amor tras el fin de su compromiso con Jennifer López? Según reporta Page Six, el exbeisbolista de origen dominicano, de 46 años, podría estar románticamente interesado en la exmodelo Kelly Bensimon, de 53 años. Una fuente asegura que el ex de JLO ha estado intercambiando mensajes de texto con Bensimon, estrella del reality show Real Housewives of New York. Según reveló esta fuente a Page Six, A-Rod le ha pedido a Bensimon varias veces que salga con él. "Tienen una relación bonita y coqueta por mensajes de texto", dijo esta fuente. "Alex le ha pedido a ella que salga con él más de una vez, aunque ella aún no ha ido a una cita con él". Un representante de Bensimon confirmó a Page Six que ella y Rodríguez han estado en contacto. "Han tenido una relación divertida por mensajes de texto durante los últimos meses", dijo el representante de Bensimon. "Ella piensa que él es encantador y que es un caballero". Además el representante de ella añadió que tienen amigos en común, y "ella ha estado hablando con él sobre bienes raíces". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kelly Bensimon Credit: (Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images) Sin embargo, el representante de A-Rod negó que exista una relación romántica. "Ella lo contactó sobre una oportunidad de bienes raíces y eso es todo", dijo. "No hay mensajes de textos coquetos, no hay nada ahí. Muchas personas lo contactan por razones de negocios". Bensimon es una exitosa agente de bienes raíces. Alex Rodriguez Credit: (Gotham/GC Images) Desde que Alex Rodríguez y Jennifer López anunciaron su ruptura, el exbeisbolista no ha tenido otra relación romántica en la luz pública. Rodríguez parece estar enfocado en proyectos profesionales y en pasar tiempo de calidad con sus hijas en esta nueva etapa de soltería. Por su parte, López parece estar más feliz que nunca con el actor Ben Affleck.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Alex Rodríguez tiene un nuevo romance? ¿Quién es la mujer que ha cautivado su atención?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.