Alex Rodríguez festeja a su hija con un vídeo y no adivinarás quién hace una aparición especial El expelotero dedicó un amoroso mensaje a su hija Ella por su cumpleaños número 13. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez se convirtió oficialmente este miércoles en padre de una adolescente. Su hija Ella Alexander festejó los 13 años de edad y el orgulloso expelotero la celebró por todo lo alto con una amorosa dedicatoria en sus redes sociales. "13. Wow. Ese número se ha significado tanto para mí a través de los años, pero hoy es aún más especial que nunca", escribió ARod en su cuenta de Instagram. "Ella, cada día me sorprendes más de lo que pude imaginar. Eres inteligente, madura, talentosa, cariñosa y divertida. Estoy tan orgulloso de la joven en la que te estás convirtiendo y [soy] tan afortunado y agradecido de ser tu papá". El mensaje fue acompañado por un extenso vídeo repleto de fotografías del recuerdo, en las que aparece una persona muy especial: Jennifer López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez incluyó una imagen de su exprometida abrazando amorosamente a su hija cuando compartían en familia. En el vídeo también aparecen los hijos de la cantante, los gemelos Max y Emme, quienes formaron una cercana alianza con las hijas del expelotero, Ella y Natasha, durante los cuatro años de relación que vivió la pareja. "Te amo tanto. Felices mágicos 13 cariño", escribió Alex. La cantante se mantuvo al margen de cualquier felicitación pública, pero una fuente cercana aseguró a People que uno de los pesares de la ruptura de la pareja es el hecho de que los hijos de ambos habían forjado una estrecha relación. "Están realmente tristes por los niños, ya que todos son tan cercanos", comentó una amiga de López a la revista. "No es una buena situación, pero es inevitable". La pareja anunció su ruptura definitiva la semana pasada, asegurando que permanecerán como amigos, apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y los negocios en conjunto.

