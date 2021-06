¡Alex Rodriguez no pierde el tiempo y así de bien se lo pasa sin Jennifer Lopez! Aunque la cantante parece haber encontrado de nuevo el amor con Ben Affleck, el exjugador de Los Yankees también ha encontrado la felicidad. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Alex Rodriguez le entregó el anillo de compromiso a Jennifer Lopez, nada hacía presagiar el triste desenlace entre la pareja. La boda no solo no se llevó a cabo sino que tras la ruptura, JLo regresó con el que fuera su pareja, Ben Affleck. Lejos de estar llorando por las esquinas, ARod está disfrutando de lo lindo de su recién estrenada soltería. Además de bailar twerking con su hija mayor, salir de paseo en yate con sus dos princesas y disfrutar de su trabajo más que nunca, Alex también tiene tiempo para las bromas y las risas con sus grandes amigos. Junto a su cómplice y compañero de aventuras, Big Papi, compartía esta divertida ocurrencia para convertir al jugador de los Red Sox en seguidor de Los Yankees. Y no solo eso, el empresario se ha convertido en todo un inluencer y hasta publica las recetas que le hacen estar en plena forma y lleno de energía. Risas, momentos cómicos con familiares y amigos y, por supuesto, tiempo para practicar algunas de sus aficiones favoritas, como por ejemplo el golf. "Me siento muy agradecido por todas las cosas maravillosas de la vida", escribió cuando su ruptura con Jennifer ya era un hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su exposición en redes es mayor e incluso más interactiva con sus seguidores, a quienes les incluye en sus reflexiones y mensajes. "Dime algo bueno que te haya pasado hoy", les preguntaba en esta ocasión. Soltero y sin compromiso, Alex está disfrutando de esta nueva etapa de la vida sin drama alguno. Al contrario, la sonrisa le acompaña a cada paso dejando claro que todo es superable y lo mejor está siempre por llegar.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Alex Rodriguez no pierde el tiempo y así de bien se lo pasa sin Jennifer Lopez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.