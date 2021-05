Alex Rodríguez "en shock" por reunión de Jennifer López y Ben Affleck: no la veía venir Fuentes revelaron cuál ha sido la supuesta reacción de AROD al ver las fotos de la Diva del Bronx con su ex en Montana. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las noticias del viaje que realizaron juntos Jennifer López y su exprometido Ben Affleck a Montana han dejado boquiabiertos a muchos. Pero al parecer nadie ha quedado más "en shock" que el mismísimo Alex Rodríguez. Según reportes el también exprometido de la Diva del Bronx ha quedado impactado con las fotos de su reunión, la cual, a la postre, no veía venir. "A-Rod está en shock de que JLo ha pasado página", aseguró una fuente a EOnline.com. "Él de verdad pensó que lo iban a arreglar todo y que reconectarían. Ha estado llamando a JLo para encontrarse pero ella ha sido muy cortante con él", prosiguió dicha persona refiriéndose a la ruptura de la pareja, anunciada en redes y posteriormente confirmada oficialmente por ambos el pasado 15 de abril. "[Jennifer y Ben] estuvieron a solas [durante su viaje]:", confirmó por su parte otra fuente a dicho sitio. "Solo ellos dos". AROD se encontraría ahora "entristecido" por las noticias y de hecho habría contactado a la Diva del Bronx para dejarle saber que "está molesto" ante las nuevas. "Ella no está interesada en reiniciar nada con AROD. Ella ya terminó con eso", añadió la fuente a EOnline. El pasado 28 de abril AROD reveló por redes su impactante pérdida de peso posruptura con Jennifer López. alex rodriguez muestra espectacular perdida de peso Credit: IG/AROD Sobra decir que las redes están ardiendo con la noticia, y que además el runrun de una supuesta reunión entre "Bennifer" se habría anticipado con una pista: Jennifer cantó la canción "Sweet Caroline", de Neil Diamond, durante su concierto algo que los fans han interpretado como una señal de que las cosas se han vuelto a agitar entre ella y Affleck. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN PEOPLE confirmó este lunes que fuentes captaron a JLo y al acto ganador al Oscar viajando en un auto con él en el asiento del chofer y ella a su lado. La expareja, -que mantiene una cercana amistada desde el final de su relación amorosa, en 2004- fue vista en Big Sky, un resort de lujo ubicado en el poblado del mismo nombre y donde el ex de Ana de Armas tiene una casa. Fuentes añadieron a EOnline que el dúo pasó una semana entera en Montana y que también habrían visitado Yellowstone Club al poquito de realizarse el concierto VAX LIVE en Los Ángeles, el pasado domingo 2 de mayo, al que ambos asistieron El pasado 28 de abril una fuente aseguró a PEOPLE que Jennifer y Alex "estaban intentando de hallar el modo de ser ex[pareja[ y amigos". Al parecer no lo han encontrado aún.

