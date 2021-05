Cervezas, puros, amigos y muchas risas, ¡así disfruta Alex Rodriguez de su soltería! El exjugador de Los Yankees se lo pasó en grande en este mini festejo en casa y en la mejor compañía. ¡Adiós a las penas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi un mes después de anunciar su ruptura, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez parecen haberse adaptado a sus vidas de solteros. Mientras a la cantante se la ha visto bastante unida a su ex Ben Affleck, el exjugador de Los Yankees tampoco vive llorando las penas. En una reciente publicación en sus redes, Alex se ha mostrado muy animado y dispuesto a disfrutar de sus amigos, su tiempo libre y esta nueva etapa que empieza. Entre cervezas, puros y risas, el deportista dejó claro que está encantado de la vida. Junto a su colega y amigo, David Ortiz, El Papi, estos dos pesos pesados de las grandes ligas regalaron un momento único a sus seguidores. Aunque todo fueron risas y buenísima energía, hay quienes ven en Alex a un hombre dolido y todavía con cierto "despecho" tras la ruptura. Y más después de los rumores sobre el acercamiento de Jen y Ben. Sus más recientes publicaciones en redes emanan cierta nostalgia pero también mucha ilusión por esta nueva etapa que arranca. Por ahora, aunque no se suelen dar a Me Gusta, tanto Alex como JLo no se han dejado de seguir en redes. Nadie les quita lo bailao.

