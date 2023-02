El revelador post de Alex Rodríguez por el cumpleaños de su novia Jaclyn Cordeiro que desnuda su relación El ex Yankee—y exprometido de Jennifer López— destapa cómo es su relación con la modelo y gurú de fitness canadiense en un revelador post cumpleañero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jaclyn Cordeiro y Alex Rodríguez Credit: IG/AROD Fue le envidia del mundo entero cuando le entregó el anillo a Jennifer López y compartía sus múltiples empresas, proyectos y hasta su presencia en la inauguración presidencial como pareja de alto calibre. Sin embargo cuando Alex Rodríguez se quedó colgado camino al altar, los fans del ex Yankee se volcaron a apoyarlo rogando porque encontrara el clavo que sacara la espina en el corazón que le había clavado la Diva del Bronx. La doña en cuestión parece haber llegado y responde al nombre de Jaclyn Cordeiro. Es una rubia de cuerpo escultural y musculoso que ha hecho carrera como gurú de fitness, escritora, entrenadora y modelo y quien desde octubre del 2022 ha sido ligada al fortachón de ojos claros. La relación de ambos parece haber florecido en los últimos meses y ahora el exbeisbolista ha dejado ver cómo es su vida juntos con un revelador post que colgó este martes para desearle feliz cumpleaños a su amada en su 43 cumpleaños. En el video se asoman las dos hijas, Natasha, de 18 años, y Ella, de 14, así como Bella y Savannah, las dos hijitas de la fundadora del método JacFit, originaria de Ontario, Canadá. Un pantallazo tomado del video que compartió AROD y que muestra a sus dos hijas con Jac —como él llama de cariño a su novia— con Santa en la Navidad pasada: Jaclyn Cordeiro y Alex Rodríguez y sus hijas Ella y Natasha Credit: IG Stories/ AROD Jac con una de sus dos hijas: Jaclyn Cordeiro y una de sus hijas Credit: IG Stories/AROD El post revela que la parejita pasó las navidades juntos, cosa que habíamos visto en parte en un post que AROD compartió en diciembre pasado. De acuerdo con PageSix Cordeiro se tituló en ciencias y enfermería en la Universidad de Windsor y además tiene una maestría en nutrición. Personas del círculo de AROD aseguran que el deportista y empresrio de sangre dominicana habría encontrado por fin a su media naranja. "Tanto Alex como Jaclyn están obsesionados con el ejercicio y la aptitud física", aseguró una de dichas personas a PEOPLE. "[AROD] nunca saldría con una persona por varios meses o más si no fuera alguien bien metido en su rutina física. Eso es una gran parte de su vida", acotó la fuente. "Además ambos son padres. Creo que ella va en serio con él". Lógicamente los fans han reaccionado con fuerza al mensaje. Las malas lenguas por supuesto comparando a Jac con JLO y otros discutiendo quién es mejor pareja para el ex Yankee. Pero como exclamó uno, la idea de todos es, que el empresario y papá soltero encuentre al fin lo que está buscando en una pareja. "Ojalá hayas encontrado la felicidad".

