La periodista compartió el clip de la breve entrevista en sus redes y contó con rótulos cómo consiguió las exclusivas declaraciones: "Era la 1:30 am y decidí que no me iba del estadio hasta entrevistar a Arod". Relató que junto a Tania Orduña practicó como lo abordarían: "Estaba nerviosa, no porque no me atreviera, sino porque no sabía cuál iba a ser su reacción. Esperé, tuve paciencia, me atreví, no me fue mal…"