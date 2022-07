Alex Rodriguez comparte mensaje de cumpleaños ¡y Jennifer Lopez se cuela sin querer en él! Tres días después del cumpleaños de su expareja, el deportista publicó un significativo video en el que habla de su vida. Un mensaje en el que cuenta cómo ha sido este año que deja atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha pasado un año y 4 meses desde que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se dijeran adiós. Desde entonces han pasado muchas cosas, entre otras, que JLo se ha casado con su prometido de hace 20 años, Ben Affleck. Con motivo de su 47 cumpleaños, el que fuera jugador de los Yankees publicó un video para contar cómo está con esta vuelta al sol y, sobre todo, cómo ha sido este año que ha dejado atrás. A través de su perfil de Instagram y en medio de un espectacular campo de golf donde celebró su día especial, ARod abrió su corazón y esto fue lo que confesó. Alex Rodriguez y Jennifer Lopez Alex Rodriguez y Jennifer Lopez | Credit: (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) Empezó agradeciendo a todos por el cariño que siempre le dan y, por supuesto, lo más importante, tener salud para seguir al pie del cañón, siempre mencionando a sus dos princesas y razón de vivir, sus hijas Natasha y Ella. Pero fue lo que vino después lo que llamó poderosamente la atención y en donde JLo, sin querer, se coló. "Mi corazón está pleno, feliz y ha sido un año espectacular. Le pido a Dios que sea tan bueno como este", expresó a sus más de 4 millones de seguidores en dicha plataforma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Alex no hizo referencia directa a la cantante y actriz, quien también cumplió años en estos días, 53 para ser exactos, su aclaración sobre el estado de su corazón y el gran año que ha vivido sí lo hacen indirectamente. Tras la ruptura fue muy cuestionada la razón de esta separación y la posible falta de lealtad del comentarista deportivo, nunca confirmada. Nada quedó demostrado ni aclarado. Con estas palabras, el feliz papá de dos adolescentes deja claro que está feliz y que lejos de haber sido un año triste o devastador por lo vivido en lo personal, ha sido, quizás, uno de los mejores de su vida. Atrás queda su imagen triste tras el fin de su compromiso, Alex ha mostrado que de pena nada y de ilusión, todo.

