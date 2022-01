Alex Rodríguez captado con misteriosa chica en Londres, ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alex Rodriguez Credit: Backgrid/The Grosby Group Al otro lado del charco JLO y Ben se van de compras y ¡sigue la "luna de miel" de Lauren Sánchez y el fundador de Amazon, Jeff Bezos! Empezar galería ¿Y eso? Alex Rodriguez Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de que JLO y Alex Rodríguez estremecieran a la red al borrar de un portazo todo rastro de su amor, el expelotero de los Yankees fue captado en Londres con una misteriosa chica. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Como si nada Ben Affleck, Jennifer Lopez, Emme Muñiz Credit: Backgrid/The Grosby Group Al otro lado del charco, en Los Ángeles, para ser precisos, captamos a Jennifer López con sus hijos Emme y Max Muñíz (no fotografiado) haciendo unas compras con su amado Ben Affleck. 2 de 9 Ver Todo Puros piquitos Jeff Bezos, Lauren Sanchez Credit: x17/The Grosby Group Los que siguen como en "luna de miel" son Lauren Sánchez y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que recibieron el año nuevo entre arrumacos y rodeados de amigos y familia en un lujoso yate en la isla de San Bartolomeo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Pura vida! Sofia Vergara, Joe Manganiello Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en plena euforia por el año nuevo cachamos a Sofía Vergara abrazando a su querido marido, el apuesto Joe Manganiello, en un restaurante de Beverly Hills. 4 de 9 Ver Todo De telenovela Novela Contigo sí Brandon Peniche Gema Garoa Credit: Mezcalent Y desde Ciudad de México nos llegan imágenes de la esperada telenovela Contigo sí, con Brandon Peniche y Gema Garoa. 5 de 9 Ver Todo Antes del derrumbe Miley Cyrus Pete Davidson Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Y de vuelta en Los Ángeles encontramos a Miley Cyrus y el novio de Kim Kardashian, Pete Davidson, antes de la conducir su especial de fin de año en donde la cantante sufrió un bochornoso problemita de vestuario cuando se le cayó el top. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mucha pierna Rihanna, ASAP Rocky Credit: Backgrid UK/The Grosby Group En la paradisíaca isla de Barbados captamos a la cantante Rihanna con su amado A$AP Rocky celebrando el Año Nuevo. 7 de 9 Ver Todo Buenas Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group La que sigue ocupada y atendiendo sus asuntos, lejos del drama, es la ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, a quien vimos en L.A. 8 de 9 Ver Todo Un paseo Madonna, Ahlamalik Williams Credit: Splash News/The Grosby Group Y en un parque de diversiones del Reino Unido nos topamos con la Chica Material, Madonna, divirtiéndose como niña con su novio, Ahlamalik Williams. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

