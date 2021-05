¿Te gustaría trabajar para Alex Rodríguez? ¡Ahora es tu oportunidad y te contamos cómo! Después de anunciar ayer que comenzaba una nueva vida, el ex de Jennifer López le entró al lunes con todo. ¡Incluso ofreciéndote la posibilidad de convertirte en su mano derecha! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez ha demostrado a lo largo de su vida que es un gran atleta y hoy lunes demostró que la ruptura con Jennifer López no va a terminar con su vida, pese a que ella haya rehecho su vida en un tiempo meteórico junto a su viejo amor, Ben Affleck. Después de que ayer se rindiera a la evidencia tras las nuevas fotos de Bennifer, juntos y felices en Miami después de su viaje a Montana, Arod decidió ayer poner punto final a esta etapa de su vida y dejar atrás el pasado con un significativo texto desde sus historias de Instagram. Y hoy comenzó el primer día del resto de su vida compartiendo un clip donde se le veía entrenar con toda la fuerza del mundo en el gimnasio. "Lunes, ¡estamos listos! ¡Vamos a por ello!" y añadió el hashtag "cuerpo fuerte, mente fuerte". Lo mismo debió pensar su ex, porque Jlo fue vista acudiendo al gimnasio al lado de su viejo-nuevo amor. Jennifer Lopez Credit: Grosby Group Ben Affleck Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Lo que nadie esperaba, es que Arod pidiera ayuda para encontrar un nuevo ayudante! Mientras bromeaba con su actual ayudante Nick en sus historias de Instagram, ofreció su puesto como intern que sin duda muchos de sus fans darían lo que fuera por conseguir. Así lo expresó el ex de Jennifer Lopez: Alex Roriguez Credit: IG Alex Rodriguez Así que ya sabes, si quieres trabajar con Arod y ser su mano derecha, ahora es tu oportunidad: puedes mandar tu resume a su corporación, @arodcorp y… ¡mucha suerte!

