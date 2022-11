Alex Rodríguez se muestra muy feliz con nuevo amor ¿Quién es ella? Alex Rodríguez ha sido captado en muy buena compañía. Conoce a Jac Cordeiro, la mujer que conquistó al ex de Jennifer López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez ha sido captado en compañía de una bella mujer que parece haber conquistado su corazón. Mientras su ex Jennifer López disfruta su nueva vida de casada con Ben Affleck, A-Rod empieza un nuevo capítulo en su vida sentimental. El exbeisbolista ha sido visto junto a una hermosa mujer con quien parecer ser muy feliz. Se trata de Jac Cordeiro. Page Six reporta que Cordeiro tiene 42 años, es canadiense, tiene un Master en nutrición y es experta en fitness. También se ha revelado que Cordeiro una exenfermera y tiene dos hijos. El exjugador de los Yankees, de 47 años, fue visto con Cordeiro paseando por Beverly Hills, agarrados de la mano. Una fuente reveló a Page Six la identidad de la mujer que ha flechado al deportista. Según su cuenta de Instagram, Cordeiro es empresaria, dueña del programa de fitness JacFit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Rodriguez Credit: (John Lamparski/Getty Images) Al Rojo Vivo (Telemundo) compartió fotos de A-Rod con la bella rubia en su cuenta de Instagram. Como Cordeiro, Rodríguez tiene dos hijas y es amante del fitness. Page Six reportó que A-Rod había terminado amigablemente su relación amorosa con Kathryne Padgett, la primera mujer con quien tuvo un noviazgo tras separarse de JLo.

