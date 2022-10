Alex Hoyer y Danna Paola ya tienen planes de boda Danna Paola y su novio Alex Hoyer están más seguros que nunca de que quieren pasar su vida juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola y su novio Alex Hoyer están más seguros que nunca de que quieren pasar su vida juntos, hasta tal punto que los jóvenes artistas ya han comenzado a hablar de planes de boda. "Espero que pronto, lo hemos pensado, sí lo he pensado, no sabemos cuándo", reveló Hoyer a la prensa durante su paso por la alfombra de la entrega de los Eliot Awards en Ciudad de México. "Hoy estamos enfocadísimos en nuestras carreras, yo la quiero ver crecer, es lo que más quiero en esta vida, verla lograr todos sus sueños, Danna es una persona soñadora, yo también, tengo muchos sueños que quiero lograr", añadió. Como era de esperar, los periodistas no dudaron en preguntarle por la salud de la cantante, de quien se ha dicho en los últimos tiempos que atraviesa una crisis emocional, algo que sin embargo no ha impedido que haga su trabajo. Alex Hoyer y Danna Paola Alex Hoyer y Danna Paola | Credit: Grosby Group "Yo que lo estoy viendo un poquito desde afuera, el crear un tour y armar una gira mundial, porque eso es lo que está haciendo, y del nivel que lo está haciendo Danna, como a ella le gusta hacer todo, de una calidad extraordinaria, puede llegar a ser estresante, te puede llegar a ganar en algunos momentos. Pero Danna es una mujer fuertísima", dijo su novio. "Tenemos una cierta responsabilidad de hablar ciertos temas, de hablar de cosas reales que también pasamos como tú, somos personas que nos dedicamos a crear arte, pero también pasamos por las mismas crisis que todos", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que comenzaron su relación, la pareja nunca ha escondido cuánto se aman y los planes de futuro que tienen juntos. "Tenemos una relación muy bonita en la cual nos apoyamos muchísimo, nos entendemos muy bien en todas las áreas, y creo que por eso justo como lo dice ella, yo coincido 100 por ciento, es la relación más sana que he tenido en mi vida, más bonita y lo digo desde un lugar súper genuino", aseguró el joven en una ocasión.

