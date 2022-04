¿Quién es Alex Hoyer, el nuevo novio de Danna Paola? La cantante y actriz Danna Paola finalmente confirmó su rumorado romance con Alex Hoyer y pidió respeto a su vida privada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Danna Paola, al parecer, no le quedó otra salida que aceptar que sostiene una relación con su colega, el también cantante Alex Hoyer. Los rumores empezaron durante el verano del año pasado cuando la pareja fue captada en Ibiza disfrutando de unas merecidas vacaciones muy acaramelados. Sin embargo, los artistas se habían mantenido en silencio sobre su posible relación sentimental. Aparentemente, Hoyer no pudo más y esta semana confirmó su noviazgo con la protagonista de Elite. "Las oportunidades que he tenido de platicar sobre Danna con ustedes es que la admiro muchísimo, o sea, más allá de la relación que tengo con ella", reveló al programa de espectáculos mexicano Ventaneando. "La conocí como fan. He sido fan de ella desde que era un niño". Pero, ¿quién es este galán de 24 años que ha logrado conquistar el corazón de la actriz y cantante? Su nombre completo es Alexander Daniel Hoyer Hurtado, es un cantante y actor nacido en Los Ángeles. Sus padres, los venezolanos Néstor Daniel Hoyer y Loly Hurtado, mudaron a la familia a Monterrey, México, cuando Alex apenas era un niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Hoyer Alex Hoyer | Credit: Alex Hoyer/Instagram Su gusto por estar frente a las cámaras viene de sus progenitores, ya que ambos formaron parte del grupo Los Terrícolas, que saltaron a la fama con el tema "Te juro que te amo". Pero Alex ha buscado forjarse su propio camino. En el 2013, el cantante reveló al mundo su talento publicando un cover del tema "With You" de Chris Brown en su cuenta de YouTube. Si bien su versión fue del agrado de muchos, no fue hasta el siguiente año que su rostro se convertiría en familiar en la televisión mexicana, como concursante en el reality La Voz México. Desde entonces, no ha cesado su lucha por alcanzar la fama y brillar con luz propia. Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Danna Paola Danna Paola | Credit: Danna Paola/Instagram Sin lugar a dudas, la confirmación del romance con la cantante y actriz mexicana le darán mayor notoriedad. No obstante, Paola pide respeto a sus carreras individuales sin descartar la posibilidad de colaborar algún día. "[Alex] es una persona que admiro, respeto y quiero que tengamos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez. Pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y que también respeten el mío y nos respetamos mutuamente", expresó la intérprete a la prensa mexicana a la salida de una puesta en escena. Hasta el momento, la pareja se ha abstenido de compartir imágenes juntos en sus redes sociales, enfocándose solamente en sus proyectos profesionales.

