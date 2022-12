Novio de Danna Paola revela que ya habló de boda e hijos con la cantante Alex Hoyer confiesa si llegará al altar con su novia Danna Paola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien desde el 2020 se dio a conocer que Danna Paola y Alex Hoyer mantenían una relación sentimental, fue hasta abril de este 2022 cuando la pareja confirmó el romance. A partir de entonces, no han dudado en presentarse juntos en diversos eventos públicos y también presumen su amor a los cuatro vientos. Incluso, ambos realizan proyectos musicales en colaboración. Ante una relación tan sólida, en diversos momentos los cantantes han sido cuestionados sobre la posibilidad de llegar al altar y formar una familia. Así, Hoyer dio a conocer cuáles son los planes de ambos al respecto. "También quiero, claro que quiero boda, pero como siempre digo, ahorita estamos súper, súper enfocados, tanto ella en su carrera como yo en la mía", advirtió a los medios de comunicación. "Ella tiene muchas metas, yo también y bueno, si va a haber boda, va a haber boda pero ya les avisaremos", agregó. "Me veo con hijos, claro que sí, sí claro". El cantante dio detalles de cómo se conocieron y la forma en la cual han logrado consolidar su romance. "Compartimos esa pasión y ese amor y por la música, por crear arte dentro de la música y el primer acercamiento que tuvimos fue por eso", relató. Alex Hoyer y Danna Paola Alex Hoyer y Danna Paola | Credit: Eyepix/Sipa USA/The Grosby Group; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes de pensar en trabajar juntos, fue importante trabajar en la relación como seres humanos que, para nosotros, siempre fue la prioridad cien por ciento y creo que lo hicimos muy bien. Siempre nos hemos comunicado súper bien; somos súper honestos uno con el otro y creo que eso nos ha ayudado a llevar las cosas en paz, con claridad, que creo que es importante, sobretodo estando en este medio", continuó. "Estamos súper enamorados, más enamorados que nunca, disfrutándolo mucho". Mientras deciden unir sus vidas en matrimonio Danna Paola y Alex Hoyer están completamente involucrados en sus proyectos profesionales en solitario y también juntos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Novio de Danna Paola revela que ya habló de boda e hijos con la cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.