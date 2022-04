Novio de Danna Paola habla primera vez del romance con la cantante Alex Hoyer no dudó en ser sincero sobre la relación sentimental que mantiene con Danna Paola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Danna Paola ha sido relacionada sentimentalmente con Alex Hoyer, un joven de origen mexicano. Cuando la protagonista de la serie Élite es cuestionada al respecto, prefiere mantenerlo en privado. Ahora, el joven habla abiertamente de que mantiene un romance con la intérprete de "Calla tú" y no dudó en hace evidente lo mucho que la admira a nivel profesional. "Aprendo mucho de Danna en lo personal. Tengo una relación con ella, más que en trabajo ahorita, es en lo personal", mencionó Hoyer a los medios de comunicación. Las oportunidades que he tenido de platicar sobre Danna es [decir] que la admiro muchísimo. Más allá de la relación que tengo con ella, es para mí una [gran] artista. La conocí como fan; he sido su fan desde que era un niño, en las telenovelas. Obviamente, como artista sería increíble poder tener una relación con ella". Respecto a la muerte de la abuelita de la cantante, su novio aseguró que compartió este difícil momento y le dio su apoyo incondicional. "Es estar ahí. Cuando uno pierde a un ser querido es fuerte. Es solamente estar ahí, darle mucho amor a ella y a su familia", mencionó. Danna Paola, Alex Hoyer Credit: Alex Dominguez/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante también aseguró que "me encantaría" tener un colaboración profesional con la compositora, pero de momento lo único que le interesa es compartir con ella como pareja. Así que está convencido que si el dueto profesional se da será en el momento adecuado. Aunque Alex Hoyer, quien había tenido una pausa musical, retoma su carrera como cantante y pronto ofrecerá nuevo material. Mientras tanto, Danna Paola ya está trabando en sus nuevos temas, tal como lo dio. Conocer hace unos días. También, ha dejado atrás cualquier polémica personal y se concentra en el momento actual.

