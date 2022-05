¿Quién es el novio de Danna Paola? Conócelo Alex Hoyer mantiene un noviazgo con Danna Paola desde hace varios meses; ahora te contamos todo sobre el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Danna Paola por fin habló abiertamente de su noviazgo con Alex Hoyer, con quien tiene varios meses de relación sentimental. Incluso, la cantante no ha dudado en mencionar abierta y públicamente que "el amor si existe", y lo encontró al lado del cantante, quien tampoco duda en demostrar lo enamorado que está. Pero ¿quién es Alex Hoyer? Su nombre completo es Alejxander Daniel Hoyer Hurtado; nació el 26 de julio de 1997, en Los Ángeles, California. Es hijo del cantante venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado; ambos integrantes de Los Terrícolas, un grupo musical de los 70 que logró gran éxito en México. De hecho, la familia dejó Estados Unidos y vivió durante varios años en Nuevo León. El cantante inició su carrera musical hace siete años con temas en inglés como "I promise you" y "Supergirl"; a la vez, el también músico, productor y compositor lanzó sencillos en español, entre los que destacan "Todo de mí" y "Ella". También se ha posicionado como un influencer que utiliza las redes sociales para promocionar sus proyectos. Respecto a su idilio con Danna Paola, el joven también habla sin tapujos. "Enamoradísimo. Mucha miel, pero feliz", mencionó Hoyer a los medios de comunicación. Danna Paola, Alex Hoyer Credit: Alex Dominguez/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente, está promocionando la canción "Demente" que confiesa está dedicada a su novia Danna Paola. "Fue algo que salió de mi cabeza, de una idea que quería hacer", confesó al programa mexicano de televisión ¡Cuéntamelo ya! (Televisa). "Tiene dedicatoria especial, ya saben para quién es la canción [para Danna Paola]", reveló. "Por eso es una canción especial; estoy viviendo una etapa muy linda de ese lado, en el amor. Estoy viviendo una etapa con Danna súper bonita". Es un hecho que Danna Paola y Alex Hoyer tienen una relación sólida, de respectó y admiración mutua como ambos han declarado en diversas ocasiones.

