Alex Hoyer habla de los problemas de ansiedad y depresión de su novia Danna Paola Hace unas semanas, Danna Paola dio a conocer que atravesaba por fuertes problemas emocionales que la habían obligado, incluso, a cancelar conciertos. Ahora, su novio Alex Hoyer revela cómo está. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Danna Paola dio a conocer que estaba atravesando por un momento de ansiedad y depresión debido a sus compromisos profesionales; así como, algunas situaciones de tipo personal. Durante todo este proceso, su novio Alex Hoyer estuvo ahí para apoyarla y ahora revela cómo se encuentra la cantante. "Está muy bien. Mucho más tranquila; está contenta de todo lo que está pasando alrededor de su gira y los shows han sido una locura", explicó a los medios de comunicación. "Fue duro. Tuvimos que pensar en hacer limpias de energías y de todo porque la verdad se sentía una energía pesaba. Pero ahora está mucho mejor; creo que era un desborde también de energía de [Danna Paola], esta emoción de estar en su primer tour, su primer Auditorio [Nacional de México]", agregó. "Creo que hoy ya lo tiene más controlado; también el show fue una cosa locos poder sacarlo, hacerlo posible. Preparó un show espectacular, entonces, eso lleva tiempo, ciertos factores que se tienen que poner en su lugar para que suceda. Hoy puedo decir que está más cerca de estar así". Danna Paola junto a su novio, Alex Hoyer Alex Hoyer y Danna Paola | Credit: Alex Dominguez/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante asegura que está feliz de poder estar al lado de la intérprete de "Mala fama" y no negó en mostrar cuánto la quiere y lo orgulloso que está de su novia. "Es muy lindo poder estar ahí para ella, estar en esos momentos", confesó. "Siempre estaré ahí y qué bonito poder ser ese complemento que hoy en día le está ayudando. Y al final lo hago con todo el amor del mundo porque la amo". De momento, Danna Paola y Alex Hoyer están dedicados a sus proyectos profesionales que incluyen probar suerte realizando proyectos para televisión; así que, aunque quieren llegar al altar, según reveló, de momento, prefieren enfocarse en la parte profesional.

