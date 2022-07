Alex Hoyer, el novio de Danna Paola, revela sus planes de futuro con la actriz Alex Hoyer y Danna Paola ya se han sentado a hablar no solo de una futura boda, sino incluso de tener hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola junto a su novio, Alex Hoyer Alex Hoyer y Danna Paola | Credit: Alex Dominguez/The Grosby Group Es indudable que Danna Paola está viviendo un increíble romance con Alex Hoyer, que hicieron público por primera vez el pasado abril. Pero la cosa parece ir tan en serio que los jóvenes ya se han sentado a hablar no solo de una futura boda, sino incluso de tener hijos. "Esperamos los dos que sí, que haya boda, no sabemos cuándo, pero esperemos que sí, te digo que hemos soñado, platicado y hablado absolutamente de todo", así lo reveló Hoyer en entrevista para el programa de televisión mexicano Venga la alegría. El joven cantante se refirió al tema de tener hijos juntos. "También coincidimos de ese lado, ambos amamos a los niños, ella ama a su sobrino, yo amo a todos mis sobrinos y nos encanta la idea, pero por hoy, el día de hoy, si obviamente enfocados en desarrollar todos nuestros sueños, en muchas metas que queremos lograr tanto juntos como separados", sostuvo. Alex Hoyer Alex Hoyer | Credit: Alex Hoyer/Instagram "Tenemos una relación muy bonita en la cual nos apoyamos muchísimo, nos entendemos muy bien en todas las áreas, y creo que por eso justo como lo dice ella, yo coincido 100 por ciento, es la relación más sana que he tenido en mi vida, más bonita y lo digo desde un lugar súper genuino", aseguró. Tras muchos rumores sobre el noviazgo, Danna Paola decidió comunicar a sus fans que estaba saliendo con el cantante. "Creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones; al contrario, me enorgullece, la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira, y que crecemos todos los días y nos apoyamos", dijo. Danna Paola Danna Paola | Credit: Danna Paola/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana confesó que estaba enamorada de Hoyer, y pidió respeto para su relación. "Sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados, ya lo dijimos. Pero justo también lo hago porque afuera hay muchas especulaciones y la gente también es muy hiriente. No es el momento para hacerlo público hacia las cámaras y hacia la gente porque para mí también lo más bonito es lo qué hay adentro, mi familia mis amigos".

