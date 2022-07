Alex Gaxiola, cantante de Calibre 50, pasará por la sala de operaciones El cantante mexicano Alex Gaxiola se ausentará de los escenarios para realizarse un procedimiento quirúrgico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de considerarlo cuidadosamente, Alex Gaxiola finalmente se decidió y visiblemente nervioso anunció que había tomado una de las decisiones más importantes de su vida: someterse al bisturí para mejorar su salud y apariencia. El cantante de Calibre 50 dio a conocer que entrará al quirófano luego de años de luchar contra su sobrepeso. "Como todos saben, tengo un pequeñito problema de sobrepeso. Hasta mi nombre es 'Gordo', desde hace muchísimos años", reveló en un vídeo en sus redes sociales. "He intentado de todo, he bajado [de peso] varias veces. Bajé cuando me casé muchos kilos, los volví a engordar. Cuando entré a Calibre bajé muchísimos kilos, los volví a engordar….O sea que he bajado unas diez veces en mis intentos y vuelvo a engordar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los múltiples intentos fallidos para mantener un peso saludable, lo llevaron a recurrir al bisturí y en los próximos días se realizará una cirugía para combatir la obesidad. "Estoy a punto de tomar una de las decisiones más, más importantes en mi vida. Me voy a someter a una cirugía de manga gástrica para ver cómo me va [con mi peso]", reveló. El cantante aseguró que se ha informado sobre el ahora popular procedimiento, en el que perderá una parte de su estómago. La cirugía lo tiene hecho un manojo de nervios, por lo que pidió oraciones para que sea una operación exitosa y se recupere favorablemente. "Deséenme muchísima suerte que en estos días me voy a someter a esa cirugía…. y oren por mí para que todo salga bien", pidió a sus seguidores. Alex Gaxiola Alex Gaxiola | Credit: Alex Gaxiola/Instagram Con este procedimiento, Gaxiola se une a la lista de cantantes de música regional mexicana que se han sometido a un procedimiento similar para aliviar su gordura, como Walo Silvas, cantante de Banda MS; Alex Villarreal "El Borrego"; Beto Zapata, de Grupo Pesado; José Angel Ledesma "El Coyote"; y Julio Preciado.

