Se revela cómo está lidiando con el luto la familia de Vicente Fernández A casi diez días de la muerte de Vicente Fernández, los miembros de su dinastía están asimilando su ausencia ¿qué hacen para sobrellevar el dolor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernández luego de las complicaciones de salud derivadas de una caída en su casa de México y que lo mantuvieron por cuatro meses en el hospital. La muerte del cantante ha dejado un enorme vacío en toda su dinastía y ahora Alex Fernández, uno de sus nietos, revela cómo han podido sobrellevar el dolor de esta pérdida tan importante en sus vidas. "Está muy difícil la verdad. Los primeros días no podía parar de llorar. Esto fue algo que nosotros fuimos viviendo desde antes; afortunadamente, nos alcanzamos a despedir de mi abuelo bien, mientras estaba consciente", reveló Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Los primeros días no paraba de llorar; después, era cada vez lo que veía, cuando pusieron todo lo de la Arena y todo eso [de los funerales]". De acuerdo con el primogénito de Alejandro Fernández los parientes están procesando la muerte del intérprete de "El Rey", aunque asegura no que difícil todavía. "Siento que poco a poco te vas mentalizando y te vas haciendo a la idea [de su ausencia]", confesó. Vicente Fernández Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Fernández aseguró que "mi Tata", como le decía cariñosamente a Vicente Fernandez, siempre estará "en el corazón" y "va a estar con nosotros acompañándonos en las presentaciones también". Aprovechó para darle un reconocimiento al público por su apoyo en estos momentos. Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández | Credit: Alex Fernández Jr./Instagram "[Me quedo] con todo lo que [mi abuelo Vicente Fernández] me enseñó. Le agradecí todo. Si no fuera por él no estaría aquí. Lo amo con todo mi corazón y estoy absolutamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, y porque siempre me cuidó, fue como un padre para mí", confesó. "La gente ha estado siempre apoyándonos con todo su corazón, oraciones y buenas vibras también y estamos muy agradecidos. El cariño siempre es recíproco".

