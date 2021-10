¡Alex Fernández revela el sexo de su bebé! Alex Fernández reveló el sexo y hasta el nombre del bebé que espera junto a su novia de hace una década, Alexia Hernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia Fernández ha estado embargada en la tristeza tras la hospitalización de Don Chente, pero esto no quita que disfruten de la llegada del nuevo miembro de la familia, el hijo que tendrán Álex Fernández y su novia de hace una década, Alexia Hernández. El hijo de Alejandro Fernández anunció hace unos días que se iba a convertir en papá: "Les quiero compartir la mejor noticia, voy a ser papá!!! No puedo esperar a conocerte bebé!!!", escribió en Instagram. Díaz después, Fernández Jr reveló el sexo de su bebé y hasta el nombre. "Mía Fernández Hernández, no sabes las ganas que tengo de ya poder tenerte en mis brazos!!! Gracias @alexiah.mma por darme el mejor regalo! Las amo!", dijo. El cantante también posteó hermosas fotos de la ceremonia de revelación del sexo del bebé, donde finalmente ganó el color rosa sobre el azul. Muchas fueron las personas que les dejaron sus mejores deseos a la pareja. "Felicidades por la princesa", "Qué chulada! Bendiciones para los tres", "Muchísimas felicidades y bendiciones para ustedes!!!", fueron algunos de los parabienes que les enviaron sus seguidores. Mía será la segunda nieta de El Potrillo, luego de la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández. Alex Fernandez Jr., Alexa Fernandez Credit: IG/Alex Fernandez Jr., SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En septiembre del año pasado el joven le pidió matrimonio a Hernández. "Ya lo tenía decidido hace tiempo. Ya llevamos, básicamente, diez años de novios. Como siempre lo he dicho, ella es el amor de mi vida, la amo", dijo a People en Español. "Esa fue la razón por la que me quise casar". En ese entonces Fernández no tenía aún fecha fija para el matrimonio, el cual se ha tenido que aplazar cada vez más por el estado de salud en que se encuentra el patriarca de la familia Vicente Fernández.

