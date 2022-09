Alex Fernández Jr. responde a quienes lo critican por no usar el traje de charro El cantante Alex Fernández Jr., hijo de Alejandro Fernández, presenta su segundo disco producido y dirigido por el cantautor Edén Muñoz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De pequeño, Alex Fernández Jr. solía acompañar a su padre, el multigalardonado Alejandro Fernández, a sus diversos compromisos de trabajo. Ahora, convertido en un joven papá, la historia se repite. Desde hace seis meses, una pequeña de nombre Mía Fernández no se aparta de su lado y empieza a conocer los escenarios y todo lo que conlleva ser un cantante profesional. "Quiero lo mejor para mi bebé, siempre voy a procurar estar ahí en todo lo que se pueda, en todo momento que siente que me necesite. Quiero ser un superpapá y quiero que Mía siempre sepa que tiene un papá que la ama y que es mi mundo. Si quiero estar con ella lo más que pueda", dijo Alex a People en Español. Eso, sin descuidar su ascendiente carrera. Alex Fernández Jr. Alex Fernández Jr. | Credit: Sony Music Mía, definitivamente ocupa el lugar número uno en la lista de prioridades de su famoso padre, pero en este momento, la atención del cantante la tiene un nuevo bebé: su disco Buscando el olvido, que fusiona el mariachi, sierreño y banda. "Es algo padre, superfresco, más apegado a las tendencias actuales", explicó Alex sobre el álbum producido por el cantautor Edén Muñoz. "Todas las canciones me encantan. Tuvimos el problema de no saber cuál canción escoger como sencillo". La ganadora fue 'Peca de bonita', un tema de la autoría de Edén, con el que Alex se despoja del tradicional traje de charro. Sin embargo, desea dejar en claro que no abandonará sus raíces de la música vernácula. "Quiero dejar en claro, [porque dicen] que ya me cambié de look, que ya me cambié de género, ni mucho menos", enfatizó. "Simplemente por fusión de Edén nos vamos un poco de este lado [menos ranchero] en esta ocasión y decidimos no portar el traje de charro, más que nada por respeto al traje de charro". Alex Fernández Jr. Alex Fernández Jr. | Credit: Sony Music Y a su fallecido abuelo, el legendario Vicente Fernández, quien fue el que lo impulsó a seguir la tradición familiar en la música mexicana. "Para mí es un honor, un privilegio y me encanta que mi abuelo hubiera confiado en mí, que me hubiera querido lanzar, para mí eso también es un honor, que hubiera visto algo en mí. Aprendí muchísimo con él, fue una superaventura", confesó. "Siempre [haré música] dentro del carril del mariachi".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alex Fernández Jr. responde a quienes lo critican por no usar el traje de charro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.