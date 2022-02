Alex Fernández revela qué le pidió su abuelo Vicente antes de morir Para Alex Fernández la muerte de su abuelo Vicente Fernández es difícil de superar; sin embargo, su ausencia no impedirá que cumpla lo que le prometió ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernández tras estar varios meses hospitalizado luego de sufrir una caída en su rancho de Jalisco, México. El tiempo ha pasado y su descendencia poco a poco abre su corazón; ahora, lo hizo su nieto Alex, quien dio conocer que le pidió su abuelo antes de morir. "Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de la familia", reveló Alex al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo y no hay nada que puedas hacer". Respecto a cómo lleva el luto la dinastía Fernández, el joven cantante confesó que todos los miembros "seguimos haciendo la lucha. Es difícil" procesar que El Charro de Huentitán ya no está con ellos. "No nos hacemos todavía a la idea, la verdad es que pareciera que todavía sigue aquí. No sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar es súper raro no ver a mi abuelo [Vicente Fernández]", mencionó. "Es difícil, pero a final de cuentas, piensas como estaba él, en las condiciones que estaba en el hospital y, la verdad, es que está mucho mejor a como estaba, ya ni había manera. Se iba recuperando y de último momento se empezó a deteriorar su organismo, se empezó a ir para abajo. Ya no había esperanza". Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández | Credit: Alex Fernández Jr./Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Alex Fernández tiene claro que con su trabajo profesional logrará honrar la memoria de su abuelo Vicente Fernández y considera que ambos están más unidos que nunca. "Sé que ahora, más que nunca, va a estar conmigo acompañándome a todos lados", concluyó.

