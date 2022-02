Alex Fernández asegura que su abuelo Vicente Fernández se le ha manifestado Primero fue la viuda de Vicente Fernández quien confesó tener contacto extrasensorial con el cantante; ahora, Alex Fernández asegura haber pasado por una situación similar con su fallecido abuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, dio a conocer que el fallecido cantante se le ha manifestado en diversas ocasiones; incluso, Doña Cuquita, como se le conoce, confesó que en algunas ocasiones se hunde una parte del colchón de la cama que ambos compartían formando una cruz. Ahora, Alex Fernández, nieto del intérprete de "El Rey" revela que también ha sentido la presencia de su abuelo. "Algo raro que me pasó cuando estaba, justo que estaba su ataúd [durante el velorio de El charro de Huentitán], y que estábamos ahí toda la familia y nos dieron la oblea [hostia]. Y empecé a rezar y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera", explicó Fernández al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Le dije 'dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo'. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así [se me dobló haciendo una señal afirmativa], y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije 'bueno'; pero fue un sí". El joven cantante ha declarado en diversas ocasiones la cercanía que tenía con el representante de la música ranchera mexicana y lo mucho que lo ayudó para arrancar su carrera musical. Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández | Credit: Alex Fernández Jr./Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, Alex Fernández está a punto de debutar como padre de una nena, que llevará por nombre Mía y ahora confiesa si será celoso. "No quiero ser un papá que llegue a ser incómodo para ella [Mía]; pero, en su momento, obviamente, que sea con la persona correcta [de quien se enamore], cuando esté grande. Si la voy a cuidar demasiado, pero tampoco voy a ser de 'nunca puedes estar con alguien'. Cuando tenga como 30 años ya ver y que sea el hombre indicado, perfecto. Y ahí ya veremos", concluyó.

