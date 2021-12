Alex Fernández Jr. despide a su abuelo Vicente con emotivo mensaje y fotos nunca antes vistas Alex Fernández Jr. le dedicó un emotivo mensaje a su abuelo en redes sociales y compartió fotos inéditas de ambos en diferentes momentos de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández Alex Fernández Jr. junto a Vicente Fernández | Credit: Alex Fernández Jr./Instagram Los miembros de la familia Fernández se encuentran atravesando un duro momento con el fallecimiento este domingo de Vicente Fernández. Sus hijos, su esposa y sus nietos, con profundo dolor, han despedido de las formas más sentidas a Don Chente y agradecido por su legado. Uno de estos fue su nieto Alex Fernández Jr. quien le dedicó un emotivo mensaje a su abuelo en redes sociales y compartió fotos inéditas de ambos. "Esta es la última foto que tengo contigo tata… estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… no tengo suficientes palabras para describir lo que siento", dijo el hijo de Alejandro Fernández, quien en unos meses se convertirá en papá. "Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí", aseguró. "Te amo como no te imaginas… siempre te voy a extrañar… ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP 🙏🏼", dijo el joven. Fernández Jr. compartió con sus seguidores fotos nunca antes vistas con el Charro de Huentitán, momentos inigualables de su niñez, también junto a su abuela Doña Cuquita o junto a su padre El Potrillo. En más de una ocasión Fernández Jr. le ha dedicado tiernos mensajes a su abuelo en redes, como lo hizo el Día del Abuelo o cuando le dio ánimos luego de que el cantante tuviera que ser hospitalizado. "Mis mejores maestros siempre han sido ellos, ¡feliz día para quienes dedican su vida a la enseñanza!", dijo en una ocasión refiriéndose a su padre y a su abuelo. Fernández falleció este domingo luego de tres meses hospitalizado por complicaciones de salud derivadas de una caída en su rancho Los Tres Potrillos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A raíz de este suceso, su familia se ha mostrado devastada. Al intérprete de "Si tú supieras" se le vio pegado al féretro y abrazado a su madre, mientras lloraba y cantaba el tema "Amor de los dos", como siempre hacía junto a su padre sobre los escenarios.

