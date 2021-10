Álex Fernández Jr. destrozado tras sufrir dolorosa pérdida: "Se va un pedazo de mi corazón al cielo" El joven usó sus redes sociales ara comunicar la triste noticia que le ha roto en mil pedazos su corazón. Este ha sido su mensaje de despedida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia Fernández pasa por uno de los momentos de más incertidumbre tras el ingreso hospitalario del patriarca, Vicente Fernández. Aunque el artista evoluciona favorablemente según las últimas informaciones de los suyos, todo el mundo está al pendiente. En medio de este acontecimiento, Álex Fernández ha sufrido otro duro golpe, uno que le ha dejado el corazón roto y un vacío muy grande. Desde sus redes sociales informaba de la muerte de un ser querido que ha sido su mayor cómplice y gran amor en las casi dos últimas décadas. "Se va un pedazo de mi corazón al cielo… mi Zarita… mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña… ¡Espero Dios me de la fortuna de volverte a tener en mi vida!", expresó con gran sentimiento junto a esta preciosa foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven artista lleva más de 17 años con la chiquitina a su lado, ha sido su compañía inseparable y fiel desde entonces, así que el adiós ha sido especialmente difícil. "Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amare toda la vida… todo el tiempo…", concluyó. Amante de la naturaleza y los animales, Álex siempre publica fotos con sus 4 hijos de cuatro patas que colapsan de cariño y dulzura las redes. Tanto él como su esposa Alexia Hernández, de quien espera su primer hijo, comparten ese gran amor por lo canes, quienes son parte fundamental de su familia. Esta partida les deja una gran herida, pero también un gran amor que vivirá eternamente en sus corazones. ¡Buen viaje, princesa!

