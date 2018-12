¡Wow! Mira el espectacular desnudo de Alessandra Villegas embarazada

Alessandra Villegas sorprendió al compartir un espectacular desnudo en Instagram en su avanzado embarazo. La mamá primeriza celebra sus curvas y espera con ansias a su hijo Daniel Alejandro con el presentador venezolano Daniel Sarcos.Ya Villegas tiene 30 semanas de embarazo y dice en su mensaje en redes sociales: “Nunca antes me había gustado tanto mi cuerpo. Llena de amor”.

Los seguidores de la presentadora venezolana la llenaron de comentarios. “Lo más hermoso, la bendición más grande, que Dios te bendiga a ti, a Dani y a Daniel Alejandro, solo un hijo puede escuchar nuestro corazón latiendo muy juntito al suyo”, comentó una seguidora. “Será como papá con los hermosos ojos de mamá”, vaticinó otra seguidora sobre el bebé. “La mejor curva que el cuerpo puede tener, disfrútala. Bendiciones”, comentó una fanática.

Instagram/Alessandra Villegas

Villegas habló con People en Español sobre su embarazo y reveló algunos de sus secretos de belleza. “Siento que todo me ha crecido, desde las pompas, los senos, los brazos. Aunque soy muy delgadita y la gente quizás no lo note, uno se da cuenta de los cambios”, dijo a PONTE BELLA. “Me ha salido celulitis —que yo había sido bendecida y no padecía de celulitis— pero me lo estoy disfrutando porque ahora me siento como una mujer más latina, con más curvas”.

@fotillon

Aunque asegura que le encantan las ensaladas y su nutrición es casi vegana, durante el embarazo ha roto las reglas. “En este embarazo me ha dado por comer pasta”, confiesa. “Mi baby moon fue en Italia”, dice de unas románticas vacaciones con Sarcos en octubre.

Su pareja es el primero en celebrar su figura durante el embarazo y en consentirla en todo. “Es muy consentidor. Se preocupa de más. Es muy caballeroso”, dice Villegas sobre el presentador venezolano. “Está híper preocupado. Eso me da mucha ternura”.