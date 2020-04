"Quería que me tragara la tierra": el incómodo momento en que Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo se conocieron

José Eduardo Derbez entrevistó recientemente a la esposa de su padre, Alessandra Rosaldo, en su canal de YouTube, donde el primogénito de Victoria Ruffo y la cantante del grupo Sentidos opuestos compartieron anécdotas vividas, como el día en el que la esposa de Eugenio Derbez y la estrella de telenovelas se conocieron de la forma más inesperada posible.

"Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ‘no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’ y yo le dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’", comenzó a relatar el actor de 28 años, quien tiene más de 2 millones de seguidores solo en Instagram.

Image zoom Alessandra Rosaldo, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo Mezcalent (x3)

Lo que ni Alessandra ni José Eduardo podían sospechar es que justo en ese momento iba a llegar Ruffo y se iba a encontrar de golpe y sin esperárselo con la pareja de su ex en su casa.

"Quería que me tragara la tierra", confesó Derbez sobre el incómodo momento vivido. "Sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale. Fue así como de no sé qué hacer".

Aunque también fue un momento de lo más incómodo para ella, la esposa del comediante Eugenio Derbez aseguró que Victoria se portó ‘superlinda’ con ella.

"Sí fue un poco raro, pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste", compartió Rosaldo.

“Pero no, tu mamá superlinda”, agregó la artista.

Alessandra también recordó cuando el primogénito de Ruffo se fue a vivir a su casa durante tres meses acompañado de sus mascotas: un perro, una víbora y una gata, quienes al parecer no se lo hicieron pasar del todo bien a la cantante, especialmente Beba, la gata.

"Nos fuimos de fin de semana y dijiste ‘no pasa nada, la Beba no se hace pipí en ningún lado, la Beba solamente se hace pipí en su arena’. Dos días después que regresamos no solamente no hizo pipí en la arena sino que se meó... ¿Te acuerdas que estaba todo el antecomedor lleno de pipí que olía la casa horrible? Creo que me tuve que salir de la casa… Yo necesitaba salirme de ahí porque sino…", recordó entre risas Alessandra durante su entrevista con José Eduardo.