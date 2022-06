Alessandra Rosaldo responde a predicción de divorcio de Mhoni Vidente Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir mhoni vidente divorcio eugenio derbez alessandra rosaldo Credit: Mhoni Vidente IG; Mezcalent Alessandra Rosaldo no se quedó callada ante las acusaciones de que próximamente se podría divorciar de su esposo, el actor Eugenio Derbez. Fue Mhoni Vidente quien aseguró que el matrimonio de casi una década de la cantante de Sentidos opuestos y el protagonista de Instructions Not Included llegaría a su fin. Vidente relató que una de las razones de la supuesta separación sería porque Derbez está sumamente enfocado en su carrera y que en la actualidad tiene mas éxito que Rosaldo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN alessandra rosaldo eugenio derbez premiere lol comedia Credit: mezcalent "Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo. "Visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia". Una rubia se interpondría en el matrimonio Eso no fue todo. La cubana predijo que una mujer rubia se interpondría en el camino de ambos. "Aquí el problema es que le sale el divorcio con Alessandra por culpa de una mujer que es una rubia y salió con él en una película", dijo. "Si creo que traen problemas fuertes de separación y que cada quien anda por su rumbo y por su lado". Alessandra fue cuestionada sobre las declaraciones de Mhoni Vidente, y como era de esperarse, la cantante contestó de manera contundente. Las declaraciones de Alessandra "Ay, Mhoni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas. Todo eso que dicen allá afuera, no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos", expresó al programa Al rojo vivo (Telemundo). "Muchas de las cosas [que dicen] ni siquiera me entero porque no estamos todo el día 'a ver qué dijeron', jamás". En entrevista con el periodista Jorge Ramos, la pareja reveló cómo era su dinámica de pareja a puertas cerradas. Eugenio y Alessandra, una pareja imperfecta "A comparación de cómo nos ve la gente desde afuera —que piensa que somos la pareja perfecta— somos una pareja muy imperfecta", dijo él. "Absolutamente imperfecta, muy normal", añadió ella. "La gente piensa que no peleamos. Peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear", dijo el comediante. "Hemos aprendido", añadió Rosaldo. "Hay una parte en la que por supuesto somos equipo y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo", dijo Rosaldo. "Pero también tenemos esta otra parte que está independiente uno del otro". Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo hija Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) "A veces hasta nos reclamamos. De repente le digo: ¿Por qué no sabía yo de esto? o ella me dice: ¿Por qué no me habías avisado de esto otro? Y es que aveces estás en la vorágine del día a día y no te da tiempo, o lo das por hecho", confesó Derbez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alessandra Rosaldo responde a predicción de divorcio de Mhoni Vidente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.